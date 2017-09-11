 

Власти Омска эвакуировали мэрию, пенсионный фонд и две школы

 11 сентября, 14:31
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Власти Омска эвакуировали мэрию, пенсионный фонд и две школы
Фото Алёны Мартыновой

Неизвестный сообщил по телефону, что заминированы здания мэрии Омска, пенсионного фонда и двух школ, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения портала Om1.ru.

В пресс-службе Управления МВД по Омской области корреспонденту Сиб.фм подтвердили звонки с угрозой минирования общественных знаний, но не сообщили, каких именно.

«Поступил ряд звонков о нахождении в нескольких зданиях Омска посторонних предметов, в настоящее время проводятся проверочные мероприятия», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

По информации Om1.ru, проводится эвакуация сотрудников мэрии Омска.

«В здание на улице Гагарина позвонил неизвестный и сообщил, что оно заминировано. Звонок принял дежурный охранник, который моментально среагировал и сообщил о случившемся в службы экстренного реагирования. Уже через несколько минут начался экстренный вывод людей. Многие надевали верхнюю одежду прямо на ходу и спешно покидали свои кабинеты. В настоящий момент здание оцеплено и его осматривают кинологи с собаками», — передаёт издание.

По его информации, звонки поступили в две школы — № 24 и № 77, оттуда эвакуировали детей. Вывели на улицу сотрудников и посетителей Омского пенсионного фонда. Кроме того, началась эвакуация людей из торгового центра «Омский», расположенного рядом с мэрией.

Om1.ru отмечает, что первая волна эвакуации прошла в городе 10 сентября. Звонки о минировании поступили в отношении мэрии Омска, кинотеатров «Галактика», «Маяковский», «Кристалл» и двух крупных торговых центров: МЕГА и «Маяк-Молл».

«После обследования никакой взрывчатки в них не нашли. Вчерашние звонки поступили из европейской части России. Предположительно звонили из Москвы», — сообщает издание.

Напомним, что в июне 2013 года омский художник-авангардист спьяну «заминировал» здание мэрии.

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