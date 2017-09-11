 

Желание погладить горного козлёнка привело мальчика в Хакасии к падению с 70 метров

 11 сентября, 18:40
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Желание погладить горного козлёнка привело мальчика в Хакасии к падению с 70 метров
Фото с сайта globallookpress.com

Семилетний ребёнок в Хакасии выжил после падения с высоты в 70 метров — вместе с подругой он забрался на высокую скалу, чтобы погладить гулявших там горных козлят, узнал корреспондент Сиб.фм 11 сентября из сообщения республиканского МВД.

Инцидент произошёл 10 сентября вечером в окрестностях города Абазы, расположенного в горно-таёжной местности. Мальчик вместе с шестилетней девочкой увидел на скале пасущихся коз и решил взобраться наверх, чтобы погладить маленьких козлят. Близко к вершине скалы дети поняли, что не смогут ни самостоятельно спуститься, ни подняться выше. Оказавшись на небольшом уступе, мальчик не удержался и упал вниз. Девочка испугалась и громко закричала.

На помощь детям поспешили местные жители, оказавшиеся поблизости. Упавшего ребёнка они тут же увезли в больницу, заодно сообщив о произошедшем в полицию, а девочку попытались спасти. Одному из них удалось подобраться к ней на расстояние семи метров, однако дальше пройти не вышло, поскольку скалы были слишком скользкими. Мужчина остался на месте, чтобы успокаивать плачущего ребёнка.

В этот момент на место происшествия из дежурной части полиции прибыл капитан Евгений Ильиченко — оперуполномоченный городского отдела по контролю за оборотом наркотиков. Без использования какого-либо снаряжения или подручных средств, рискуя собственной жизнью, офицер полиции сумел пробраться к опасному уступу и снять оттуда ребёнка. Вместе с уже находившимся на высоте мужчиной они спустили девочку вниз и передали родителям.

Упавший с высоты почти в 70 метров мальчик жив, врачи констатировали у него сотрясение головного мозга и рваную рану головы. Ребёнок находится под наблюдением врачей, его жизнь вне опасности. Родители детей предупреждены об ответственности за неисполнение родительских обязанностей по воспитанию и о том, что несовершеннолетние в таком возрасте должны находиться под присмотром.

Напомним, ранее в Иркутской области погиб ребёнок, запутавшийся в верёвочных качелях.

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