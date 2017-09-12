 

Боровшийся с коррупцией красноярский полицейский арестован по обвинению во взятке

 12 сентября, 12:13
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Боровшийся с коррупцией красноярский полицейский арестован по обвинению во взятке
Фото с сайта globallookpress.com

Оперативники ФСБ в Красноярске задержали при получении крупной взятки замначальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции краевого ГУ МВД — офицеру передали 2 млн рублей за содействие группе вымогателей, попавших под уголовное преследование, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения регионального следкома.

Вместе с высокопоставленным полицейским задержаны ещё два подозреваемых: оперуполномоченный управления уголовного розыска ГУ МВД и некий красноярец, выступивший посредником при передаче взятки. По данным следствия, общий размер взятки должен был составить 4 млн рублей. Получив деньги, полицейские по уговору со взяткодателями обязались содействовать в переквалификации уголовного дела, возбуждённого против группы вымогателей, по менее тяжкой статье УК РФ. Также они должны были прекратить дальнейшее расследование преступной деятельности этих лиц.

В отношении полицейских возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», им может грозить до 15 лет лишения свободы. Посредник обвиняется по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве в особо крупном размере», максимальная санкция статьи — 12 лет лишения свободы. Все подозреваемые по решению суда арестованы.

В ГУ МВД по Красноярскому краю сообщили, что задержание подозреваемых ФСБ проводила совместно с сотрудниками службы собственной безопасности полицейского главка. По факту получения взятки назначена служебная проверка — если вина сотрудников подтвердится, то они будут уволены из органов внутренних дел ещё до приговора суда.

Напомним, в конце августа в Иркутской области подполковник полиции получил три года колонии за взятку в 20 млн рублей.

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