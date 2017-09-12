 

Браконьеры обстреляли инспекторов заказника «Кирзинский» под Новосибирском

 12 сентября, 18:46
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Браконьеры обстреляли инспекторов заказника «Кирзинский» под Новосибирском
Фото предоставлены пресс-службой заповедника «Саяно-Шушенский»

Две патрульных машины госинспекторов заказника «Кирзинский», расположенного в Новосибирской области, пострадали в результате обстрела браконьерами, уходившими от погони, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы заповедника «Саяно-Шушенский» (к нему юридически относится «Кирзинский» заказник).

Стрельба произошла в ночь с 10 на 11 сентября, когда четверо инспекторов на двух машинах объезжали угодья в Чановском районе Новосибирской области вблизи аула Тебисс. На одном из участков леса их внимание привлёк яркий свет, который, меняя направление, освещал деревья. Инспекторы сразу же сделали вывод о том, что в заказнике орудуют браконьеры, применяющие специальную лампу-фару для поиска и ослепления в ночное время диких животных.

Затем инспекторы услышали два выстрела и решили задержать охотников: одна машина перекрыла на браконьерам пути к отступлению на трассе, второй экипаж с выключенным светом двинулся на звук выстрелов. Вскоре инспекторы увидели стоянку охотников, где те обдирали тушу добытой косули. Рядом стоял мотоцикл «Урал» без номеров госрегистрации, в его коляску браконьеры и загрузили добычу.

После того, как машина госинспекторов включила дальний свет, один из браконьеров тут же вскинул ружьё и выстрелил в направлении патруля. Инспекторы, увидев направленное на них оружие, успели пригнуться в салоне, и это спасло им жизнь. Вскоре последовал второй выстрел в лобовое стекло. Нарушители стреляли картечью калибром 6,2 миллиметра.

Оценив, что патрульная машина инспекторов выведена из строя, нарушители сели на мотоцикл и на скорости двинулись за пределы заказника. При выезде на федеральную трассу «Иртыш» путь им преградил второй патрульный экипаж, при сближении с которым браконьеры вновь открыли огонь на поражение. В результате чего было пробито колесо патрульной машины, разбиты фары, повреждено лобовое стекло.

Несмотря на это, инспекторы продолжали преследование мотоцикла, стремительно сокращая дистанцию. Браконьеры, предчувствуя неизбежность задержания, сбросили мешок с тушей добытой косули, а также возобновили стрельбу. Им удалось пробить колесо патрульной машины, и только тогда инспекторы вынуждены были прекратить преследование. По звуку удаляющегося мотоцикла они определили, что преступники скрылись в стороне аула Тебисс.

Прибывшая на место происшествия оперативная группа полиции изъяла на месте стрельбы гильзы от гладкоствольного ружья 12-го калибра, а также тушу незаконно добытой косули. На повреждённых патрульных автомобилях сотрудники полиции насчитали 30 отметин от прямого попадания картечи. По факту нападения возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее в том же заказнике «Кирзинском» двое жителей аула Тебисс убили косулю и были задержаны госинспекторами с поличным.

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