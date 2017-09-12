 

Красноярский суд обязал мэрию оплатить ремонт Lexus местной жительнице

 12 сентября, 12:26
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Красноярский суд обязал мэрию оплатить ремонт Lexus местной жительнице
Фото с сайта drom.ru

Суд в Красноярске обязал дорожный департамент мэрии оплатить ремонт автомобиля марки Lexus, который попал в дорожную яму, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы краевого суда.

По материалам суда, на улице 9 Мая в микрорайоне Северном города Красноярска автомобиль истицы марки Lexus RX 330 правыми колёсами наехал на дорожную выбоину. При оформлении ДТП сотрудники ГИБДД зафиксировали размеры выбоины. Она была 13 сантиметров в глубину, 130 сантиметров в ширину и 170 сантиметров в длину. Состава административного правонарушения в действиях водителя установлено не было.

Женщина попросила взыскать с департамента городского хозяйства администрации Красноярска и муниципального казённого учреждения (МКУ) «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства» стоимость ремонта автомобиля — более 72 тысяч рублей.

«Поскольку размер ямы превышал предельные размеры отдельных просадок и выбоин, допускаемых государственным стандартом ГОСТ Р 50597-93 (15 см по длине, 60 см — по ширине, 5 см — по глубине), суд признал наличие у истицы права требования возмещения материального ущерба», — говорится в сообщении.

Ответчиком по делу выступало «Управление дорог, инфраструктуры и благоустройства». Оно отвечает за содержание городских дорог.

Судья указал, что ответчик, являясь муниципальным заказчиком работ по ремонту и содержанию дорог в Карсноярске, не выполнил свои обязанности. В частности, не устранил дефекты дорожного покрытия и не оградил опасный участок.

Центральный районный суд Красноярска постановил взыскать с ответчика около 95 тысяч рублей за материальный ущерб, затраты на адвоката и экспертизу.

Представитель учреждения попытался обжаловать решение, но суд оставил его в силе.

Напомним, что в августе 2017 года в Улан-Удэ пенсионерка отсудила у муниципального предприятия 100 тысяч рублей после того, как потеряла часть ноги из-за наезда мусоровоза.

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