Марафон чтения повести «Понедельник начинается в субботу» стартовал в Томске

В Томском госуниверситете 12 сентября пройдёт восьмичасовой марафон по чтению культовой повести советских писателей-фантастов Аркадия и Бориса Стругацких «Понедельник начинается в субботу», узнал корреспондент Сиб.фм из сообщения на странице мероприятия в социальной сети «ВКонтакте».

Инициаторами акции стала команда «Открытого университета» ТГУ, которая проводит такие чтения уже третий год подряд: в 2015 году участники марафона читали произведения Александра Пушкина, в 2016 году — роман «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова.

«У каждого участника, ставшего частью марафона, возникнет своё личное, особенное ощущение от прочитанных страниц, своё прочтение среди многих других, чувство причастности к чему-то великому и, конечно же, чувство единения, ведь всех нас „собирают“ одна книга, одно место и одно событие. Можно сказать, что это важнейшая задача non-stop’а — объединить в потоке чтения людей разных профессий, идейных воззрений, поколений», — говорится в сообщении организаторов чтения.

Участников чтений 2017 года ждут мини-выставка по мотивам повести Стругацких, эксклюзивная фотозона, а также «скатерть-самобранка» с чаем и плюшками. Каждого чтеца наградят маленьким тематическим сувениром. Акция проходит в президентском конференц-зале Научной библиотеки ТГУ. Она стартовала в 12:00 по местному времени и завершится не ранее 20:00. Вход на мероприятие свободный, читательский билет не требуется.

Стоит отметить, что "Открытый университет«ТГУ — это просветительский проект, ориентированный на все социальные слои и возрастные группы населения Томска и Томской. Команда проекта проводит бесплатные лекции и другие образовательные события.



Напомним, в сентябре 2016 года в нескольких городах России, в том числе и в Новосибирске, прошли чтения романа Булгакова «Мастер и Маргарита».