Модель для груди работы новосибирского художника Лоскутова стала депутатом

Активистка Люся Штейн, слепком груди которой новосибирский художник Артём Лоскутов защищал московские пятиэтажки от реновации, стала депутатом в Басманном районе Москвы, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из публикации на страницы общественницы в соцсети Facebook.

Штейн сообщила, что победу ей обеспечили 1 193 голоса жителей Москвы.

«Хочу обратить внимание на то, что так называемые патриоты, которые сейчас отчаянно сокрушаются по поводу избрания независимых кандидатов и критикуют их ещё не успевшую начаться работу, без нашего проекта не имели бы понятия, что эти выборы вообще состоятся. Все давно забыли про муниципалитеты: мэрия бесшумно ставила на места своих тёть и дядь, которые не делали для жизни района ровным счётом ничего — только голосовали в интересах начальства», — написала Штейн.

Артём Лоскутов откликнулся на победу Штейн на своей странице в соцсети Tvitter.

«Не зря грудь лепил! Буду теперь министром лепки Басманного района», — написал он.

Ранее сообщалось, что Артём Лоскутов сделал гипсовый слепок с груди Люси Штейн и разместил его на нескольких московских домах, попавших в программу реновации.

Один из таких слепков на аукционе купил главред радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов и подарил публицисту Александру Невзорову.

Напомним, что в июне 2015 года Новосибирский суд потребовал от мэрии доказательств того, что Артём Лоскутов — общественный деятель.