 

Новосибирский зоопарк построил гимнастический зал и джунгли для обезьян

 12 сентября, 12:30
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Новосибирский зоопарк построил гимнастический зал и джунгли для обезьян
Фото с сайта animalsglobe.ru

В павильоне «Тропический мир» новосибирский зоопарк устроил джунгли и гимнастический зал для приматов, а также сделал ремонт в вольерах шимпанзе, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы зоопарка.

Сотрудники зоопарка закончили ремонт в вольерах, где живут орангутаны Бату и Захар и шимпанзе Филя и Люся. В этих помещениях смоделированы джунгли. Это даёт возможность обезьянам двигаться и действовать так, как они делали бы это в естественной среде.

«В вольерах заменены и по-другому размещены стволы деревьев. Различные канаты, развешанные замысловатым образом, имитируют ветви деревьев: одни толстые и устойчивые, другие тонкие и требуют сноровки и внимания. Также шимпанзе и орангутаны получили новые гамаки. В них можно лежать, сидеть или раскачиваться, как на качелях», — говорится в сообщении.

Самые серьёзные перемены произошли в вольере у орангутана Бату. В результате перепланировки он стал больше, в нём появился тёплый пол и ещё одна небольшая площадка, где хозяин сможет устраивать себе спальню. По сообщению пресс-службы зоопарка, орангутаны каждый раз меняют место для ночлега.

Напомним, что в августе 2017 года сурикаты стали родителями в день рождения красноярского зоопарка.

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