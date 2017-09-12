Осуждённый за терроризм украинский режиссёр был этапирован из иркутской колонии в Челябинск

Власти этапировали из иркутского СИЗО в Челябинск украинского режиссёра Олега Сенцова, которого в 2015 году российский суд приговорил к 20 годам колонии, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения информационного агентства «Интерфакс».

Агентство сообщило об этом со ссылкой на Общественную наблюдательную комиссию (ОНК) Иркутской области. Отмечается, что о причинах перевода пока ничего не известно.

«В иркутском СИЗО-1 получена информация, что Сенцова сегодня вывезли из Иркутска в Челябинск», — рассказал член ОНК.

Режиссёра этапировали из колонии в Якутии и доставили в СИЗО-1 Иркутской области 9 сентября. По данным правозащитников, он находился в одиночной камере, где недавно был проведён ремонт.

По информации правозащитного центра «Мемориал», в августе 2015 года украинский режиссёр Олег Сенцов был приговорён к 20 годам колонии строгого режима. Его обвинили в создании экстремистского сообщества и подготовке терактов в Крыму.

По версии следствия, Сенцов создал в Крыму террористическое сообщество, члены которого хотели «дестабилизировать обстановку» и заставить Россию отказаться от решения о присоединении полуострова. Сенцова признали виновным в совершении двух терактов и подготовке к двум подрывам.

«Мемориал» считает Олега Сенцова политзаключённым.

Напомним, что в феврале 2017 года оппозиционер Ильдар Дадин удивился отсутствию пыток в алтайской колонии.