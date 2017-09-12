 

Кемеровская пенсионерка сумела неделю прожить в тайге с одним только грибным ножом

 12 сентября, 16:06
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Кемеровская пенсионерка сумела неделю прожить в тайге с одним только грибным ножом
Фото с сайта globallookpress.com

Заблудившаяся в кузбасской тайге 75-летняя женщина целую неделю прожила в диком лесу, питаясь ягодами и корнями и ночуя в ворохе листьев и травы — при себе у женщины были только корзина для сбора грибов и нож, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения регионального ГУ МВД.

Сообщение о пропаже жительницы посёлка Краснобродского поступило в полицию 4 сентября. Женщина ушла в лес вместе с родственниками, однако в процессе сбора грибов отдалилась от них и перестала отзываться. Попытки грибников самостоятельно разыскать пенсионерку в тайге результата не дали; выйдя к населённому пункту, они обратились в полицию.

Для поисков пропавшей были созданы отряды из полицейских, сотрудников МЧС, волонтёров и местных охотников. Разыскать женщину удалось только на седьмой день, к этому моменту та уже находилась в обессиленном состоянии, однако пояснила, что всё время слышала крики поисковиков и шла на звук.

Пенсионерку с сильным истощением и переохлаждением доставили в одну из больниц города Белова. Там она рассказала, как выжила в тайге: питалась ягодами и кореньями, а чтобы не замёрзнуть ночью, сооружала вокруг себя своеобразный кокон из сухих листьев папоротника и травы. Для употребления дождевой воды женщина соорудила фильтр из ткани и соломинки. За время вынужденной прогулки по тайге пенсионерка, по её словам, столкнулась с медведем и рысью, однако животные не проявили агрессии.

В полиции Кузбасса отмечают, что с начала 2017 года в органы внутренних дел области поступило 63 сообщения о людях, пропавших без вести во время сбора грибов, ягод или кедровых орехов, большинство из них удалось разыскать. До сих пор проводятся поиски четырёх грибников.

Напомним, в июле в тайге Иркутской области одинокая туристка упала с 20-метрового обрыва, получив черепно-мозговую травму и переломы, а затем четыре дня провела в лесу, пока проходившие поблизости люди не услышали её спасательного свистка.

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