 

Перинатальный центр стоимостью 3,6 млрд рублей открылся в Хакасии

 12 сентября, 20:34
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Перинатальный центр стоимостью 3,6 млрд рублей открылся в Хакасии
Фото с сайта www.r-19.ru

Красноярские строители завершили возведение в Хакасии республиканского перинатального центра стоимостью в 3,6 млрд рублей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения правительства Хакасии.

В ходе церемонии открытия центра глава республики Виктор Зимин отметил, что строительство такого крупного медицинского объекта, начавшееся в 2014 году, стало возможным благодаря личной поддержке проекта президентом России Владимиром Путиным. Общая мощность центра составляет 150 мест (105 мест для рожениц и 45 мест для новорождённых и недоношенных детей с патологиями). В учреждении установлено более трёх тысяч единиц современного медицинского оборудования.

«С открытием перинатального центра у нас появляются совершенно новые возможности по рождению и выхаживанию детей, по оказанию медицинской помощи нашим мамочкам. Это не просто подарок республике — это ещё и высокая оценка результатов, которых Хакасия за предыдущие несколько лет добилась в социально-экономическом развитии. Это результат труда всех жителей Хакасии», — заявил на церемонии открытия центра губернатор Зимин.

Первых пациенток перинатальный центр начнёт принимать с 18 сентября, до этого дня будет продолжаться переезд медиков из старого роддома. Всего в центре будут трудиться почти 600 сотрудников, которые прошли обучение в лучших вузах и медицинских центрах России.

В учреждении предусмотрен педиатрический стационар, реанимация и операционные для новорождённых. Лечение младенцев, имеющих врождённые пороки развития желудочно-кишечного тракта, будет проводиться с использованием эндоскопического доступа. При выхаживании новорождённых, родившихся в тяжёлой асфиксии, будет проводиться мониторинг церебральных функций, при наличии медицинских показаний — лечебная гипотермия.

Новорождённым с проявлениями слепоты будет оказываться специализированная медицинская помощь — лазерная коагуляция. На базе перинатального центра откроется отделение репродуктивных вспомогательных технологий, где будет бесплатно проводиться лечение бесплодия методом ЭКО. Также предусмотрено консультативно-диагностическое отделение с кабинетом амбулаторного наблюдения за детьми, родившимися раньше срока или с низкой массой тела.

Напомним, в августе стало известно, что минздрав Новосибирской области на треть сократит места для рожениц в проекте регионального перинатального центра.

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