Питомник в Татарстане вырастит котят снежного барса для Горного Алтая

Питомник в Татарстане будет выращивать котят снежного барса, которых выпустят в дикую природу на Алтае, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения на официальном интернет-портале Республики Алтай.

Руководители Татарстана и Республики Алтай договорились о том, что будут вместе осуществлять проект по сохранению краснокнижного снежного барса.

«Мы обговорили этот вопрос с Рустамом Нургалиевичем [глава Татарстана Минниханов, — прим. Сиб.фм] и уже дали поручения нашим министерствам экологии и природных ресурсов, чтобы разработать программу по сохранению снежного барса», — сказал руководитель Республики Алтай Александр Бердников.

На территории Республики Татарстан будет создан питомник, где будут появляться на свет котята снежного барса. Подросших животных планируется выпускать на волю на территории Горного Алтая. Рустам Минниханов отметил, что Минприроды России поддерживает этот проект.

Снежный барс (ирбис) — одна из самых редких кошек планеты. Ирбис изображён на гербе Татарстана. В Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника — около 30 особей из 70, проживающих в России.

Напомним, 17 августа стало известно, что экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае.