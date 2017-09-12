 

Питомник в Татарстане вырастит котят снежного барса для Горного Алтая

 12 сентября, 11:33
были упомянуты
подходящие темы
Питомник в Татарстане вырастит котят снежного барса для Горного Алтая
Фото с сайта globallookpress.com

Питомник в Татарстане будет выращивать котят снежного барса, которых выпустят в дикую природу на Алтае, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения на официальном интернет-портале Республики Алтай.

Руководители Татарстана и Республики Алтай договорились о том, что будут вместе осуществлять проект по сохранению краснокнижного снежного барса.

«Мы обговорили этот вопрос с Рустамом Нургалиевичем [глава Татарстана Минниханов, — прим. Сиб.фм] и уже дали поручения нашим министерствам экологии и природных ресурсов, чтобы разработать программу по сохранению снежного барса», — сказал руководитель Республики Алтай Александр Бердников.

На территории Республики Татарстан будет создан питомник, где будут появляться на свет котята снежного барса. Подросших животных планируется выпускать на волю на территории Горного Алтая. Рустам Минниханов отметил, что Минприроды России поддерживает этот проект.

Снежный барс (ирбис) — одна из самых редких кошек планеты. Ирбис изображён на гербе Татарстана. В Республике Алтай, по оценкам экспертов, обитает самая большая в стране популяция этого хищника — около 30 особей из 70, проживающих в России.

Напомним, 17 августа стало известно, что экологи обнаружили только одного снежного барса на плато Укок в Горном Алтае.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.

До горизонта и налево

 9 августа, 12:55 • колонка
Евгения Маркова
фотограф-путешественник
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
самое популярное
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    