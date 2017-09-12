Красноярская полиция за два месяца не смогла найти экстремизм в газетах Навального

Полиция вернула штабу оппозиционера Алексея Навального в Красноярске изъятый ещё в июле тираж агитационной газеты — он был арестован в связи с подозрением в наличии экстремистских высказываний политика, однако ничего криминального в газетах не оказалось, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения руководителя штаба Руслана Руденко.

Около пяти тысяч экземпляров газет активисты Навального в Красноярске получили в начале июля, они предназначались для распространения среди жителей города и содержали информацию о деятельности оппозиционного политика и его команды. Весь полученный тираж был тут же изъят полицейскими ещё на складе транспортной компании, правоохранители объяснили свои действия тем, что у них есть основания предполагать наличие экстремистских призывов в печатной продукции.

По словам Руденко, изначально полиция планировала провести лингвистическую экспертизу газет в течение трёх месяцев, однако после жалобы оппозиционеров в прокуратуру сроки проверки уменьшились до двух месяцев. В итоге экспертиза так и не выявила в текстах газет нарушений антиэкстремистского законодательства, в связи с чем изъятый груз был возвращён получателям в полном объёме и в опломбированном виде.

«Безусловно, это радостная для нас новость, потому что газеты были произведены на собранные с добровольных пожертвований граждан России деньги, и для нас важно, чтобы они были распространены среди красноярцев, отработав тем самым каждый вложенный в них рубль», — отметил Руслан Руденко.

Он также сообщил о том, что на середину сентября в Красноярске был запланирован приезд Алексея Навального в рамках большого турне по городам России, встреча его с местными последователями и митинг в центре города. Однако власти Красноярска отказались согласовать проведение митинга в центре, предложив оппозиционерам провести публичную акцию на окраине города в сквере Космонавтов, в том числе указав, что она могла бы пройти в 7:00 по местному времени. Действия чиновников сторонники Навального обжалуют в суде.



Напомним, ранее полиция вернула штабу Навального в Красноярске изъятые ноутбуки и отказалась от уголовного преследования, хотя в компьютерах правоохранителями была обнаружена нелицензированная программа и опасные вирусы.