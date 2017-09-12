 

Полиция проведёт проверку после нескольких эвакуаций в Новосибирске

 12 сентября, 13:24
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Полиция проведёт проверку после нескольких эвакуаций в Новосибирске
Фото с сайта pixabay.com

Сотрудники полиции проводят проверку после того, как в Новосибирске в ночь на 12 сентября 2017 года в нескольких общественных местах произошли эвакуации из-за звонков неизвестных, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября в пресс-службе главного управления МВД по Новосибирской области.

В пресс-службе не смогли дать информацию о том, сколько и какие объекты были эвакуированы. Поступали ли другие подобные сообщения, также неизвестно. Полиция ищет звонивших.

Сиб.фм сообщал о том, что сотрудники спецслужб в ночь на 12 сентября эвакуировали ночной клуб «Антигламур», гостиницу «Центральную» и новосибирский автовокзал.

«В управление МВД России по городу Новосибирску поступали сообщения о нахождении бесхозных предметов на ряде объектов в городе. В настоящее время полиция проводит проверку и устанавливает личности звонивших», — рассказал корреспонденту Сиб.фм сотрудник пресс-службы.

Напомним, что 11 сентября неизвестный сообщил по телефону о том, что заминированы здания мэрии Омска, пенсионного фонда и двух школ.

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