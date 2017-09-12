 

Продажа билетов на фильм «Матильда» началась в Новосибирске

 12 сентября, 18:45
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Продажа билетов на фильм «Матильда» началась в Новосибирске
Фото с сайта luxorfilm.ru

Сеть кинотеатров «Луксор» начала предварительную продажу билетов на скандально известный фильм Алексея Учителя «Матильда» в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября на сайте luxorfilm.ru.

Премьера «Матильды» намечена на 26 и 27 октября в кинотеатре «Луксор». Билеты стоят от 140 до до 300 рублей.

Фильм режиссёра Учителя касается истории взаимоотношений императора (в то время ещё наследника престола) Николая II и балерины Матильды Кшесинской и стал известен задолго до премьеры.

«Последний русский император и балерина, утвердившая славу русского балета. Страсть, которая могла изменить русскую историю. Любовь, ставшая легендой... Но если властитель империи полюбит танцовщицу, сводящую с ума своей красотой... Успенский собор, Кремль, Ходынское поле, царские дворцы, сцены Мариинского и Большого театров — там, где бьется сердце вечной России», — говорится в анонсе фильма.

Против его показа выступила депутат Госдумы Наталья Поклонская и православные активисты. Они считают, что фильм оскорбляет память последнего императора России.

В Омске православные активисты устроили 11 сентября автомобильный крестный ход и шестичасовое моление в том числе, чтобы поддержать Владивосток, в котором был намечен премьерный показ отрывка из фильма «Матильда».

Региональные власти по-разному относятся к прокату фильма на своей территории, так администрация Кузбасса отказалась от показа фильма Алексея Учителя в муниципальных кинотеатрах.

Начальник департамента культуры, спорта и молодёжной политики мэрии Новосибирска Анна Терешкова обратилась к своим подписчикам в социальной сети Facebook с вопросом, не стоит ли организовать в городе премьеру картины. Подписчики в большинстве положительно откликнулись на предложение.

По информации агентства RNS, Объединенная сеть кинотеатров «Синема парк» и «Формула кино», владеющая кинотеатрами в Новосибирске и Новокузнецке, отказалась от показа «Матильды» режиссера Алексея Учителя из-за угроз безопасности.

«В связи с неправомерными действиями со стороны противников фильма Алексея Учителя „Матильда“, произошедшими в последние дни в разных городах России, и участившимися угрозами в адрес кинотеатров руководство Объединенный сети „Синема парк“ и „Формула кино“ приняло решение отказаться от показа кинокартины. Решение связано исключительно с желанием оградить посетителей киносети от рисков, которые влекут за собой публичные показы фильма», — сообщила пресс-служба киносети.

Напомним, что 10 марта жители Новосибирска стоя аплодировали документальному фильму о Борисе Немцове.

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