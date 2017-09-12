 

Сбитый подростками 88-летний ветеран умер в больнице под Новосибирском

 12 сентября, 17:17
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Сбитый подростками 88-летний ветеран умер в больнице под Новосибирском
Фото с сайта globallookpress.com

Подростки на автомобиле ВАЗ сбили пожилого мужчину на пешеходном переходе, протащили его несколько метров и уехали с места ДТП под Новосибирском; пострадавший от полученных травм скончался в больнице, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из публикации «Курьер. Среда. Бердск».

Издание со ссылкой на инспектора искитимской ГИБДД Ольгу Ерохину сообщило, что полицейским удалось задержать подростков 14 и 16 лет.

Видеокамера зафиксировала, как за ними в погоню отправился таксист, он сумел подрезать машину злоумышленников, они выехали на обочину и спасались бегством. Из автомобиля выбежало трое, двух полицейские задержали.

«Правоохранители выясняют, где они взяли машину. По одной из версий, подростки купили старый автомобиль с рук. Есть также информация, что ВАЗ принадлежал отцу одного из юношей», — говорится в сообщении.

По факту гибели пешехода возбуждено уголовное дело. По предварительным данным, за рулём в момент аварии находился 16-летний подросток. Он уже имел ранее судимости за угон и грабёж.

Издание сообщает, что пострадавший получил травму головы и позже скончался в больнице. «Известно, что погибший — ветеран труда Григорий Толстихин, уважаемый в районе человек», — говорится в сообщении.

По факту гибели человека возбуждено уголовное дело.

Напомним, что 26 мая трое подростков угнали за ночь три автомобиля в Омске.

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