Соседи пожаловались на жительницу Новокузнецка с 25 кошками в квартире

Жители одного из домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка пожаловались на квартиру, в которой жили 25 кошек; хозяйка ночует у родителей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

Жительница Новокузнецка приютила около 25 питомцев в квартире. По сообщению пресс-службы, раньше женщина жила с 70 кошками, потом их количество сократилось. Хозяйка ночевала у родителей.

Соседи на протяжении нескольких месяцев жаловались в различные инстанции на запах в подъезде, который шёл из квартиры с животными. Но попасть к хозяйке было невозможно, потому что она никому не открывала дверь. По решению суда приставы должны были обеспечить доступ в квартиру.

Специалисты санэпидемстанции попали в квартиру и сделали забор воздуха на наличие паров аммиака. Результаты экспертизы будут известны позже.

Напомним, что в августе 2017 года житель Красноярского края украл породистую кошку у соседки и хотел продать её.