 

Соседи пожаловались на жительницу Новокузнецка с 25 кошками в квартире

 12 сентября, 14:07
были упомянуты
подходящие темы
Соседи пожаловались на жительницу Новокузнецка с 25 кошками в квартире
Фото с сайта pixabay.com

Жители одного из домов в Куйбышевском районе города Новокузнецка пожаловались на квартиру, в которой жили 25 кошек; хозяйка ночует у родителей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления судебных приставов.

Жительница Новокузнецка приютила около 25 питомцев в квартире. По сообщению пресс-службы, раньше женщина жила с 70 кошками, потом их количество сократилось. Хозяйка ночевала у родителей.

Соседи на протяжении нескольких месяцев жаловались в различные инстанции на запах в подъезде, который шёл из квартиры с животными. Но попасть к хозяйке было невозможно, потому что она никому не открывала дверь. По решению суда приставы должны были обеспечить доступ в квартиру.

Специалисты санэпидемстанции попали в квартиру и сделали забор воздуха на наличие паров аммиака. Результаты экспертизы будут известны позже.

Напомним, что в августе 2017 года житель Красноярского края украл породистую кошку у соседки и хотел продать её.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.

До горизонта и налево

 9 августа, 12:55 • колонка
Евгения Маркова
фотограф-путешественник
 4 августа, 15:41 • репортаж

Шагом, рысью и в галоп

Репортаж с тренировок на новосибирском ипподроме: когда можно перейти на галоп и почему конный спорт становится женским.
самое популярное
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    