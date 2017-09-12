Томские учёные будут искать путь к счастью пенсионеров

Учёные из Томского политехнического университета и института геронтологии Йёнчёпингеского университета в Швеции будут исследовать вопросы благополучия пожилых людей, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения пресс-службы ТПУ.

Исследование на тему «Оценка и улучшение социального, экономического и эмоционального благополучия пожилых людей» проводится в томском университете с 2014 года. Учёные провели масштабное социологическое исследование пенсионеров в Томской области и выработали российский региональный индекс их благополучия. Он включает в себя объективные критерии и субъективные — как сам человек оценивает свой «уровень счастья».

Одна из научных групп разработала специальное приложение GymCentral. Оно призвано помочь повысить физическую активность пенсионеров, навыки по оценке достигнутых результатов, а также позволяет обмениваться информацией с другими пользователями. Последний пункт обеспечивает позитивную мотивацию пожилых людей по использованию современных технологий в повседневной жизни.

Также учёные исследовали феномен одиночества среди пожилых людей.

В сообщении говорится, что учёные из Швеции более 20 лет работают в области геронтологии — науке о биологических, социальных и психологических аспектах старения человека. В Йёнчёпингеском университете они изучают вопросы старения по различным направлениям.

Шведские учёные уделяют повышенное внимание влиянию социально-экономических факторов на людей старшего поколения. Согласно их исследованиям, экономический достаток, безусловно, оказывает сильное влияние на жизнь человека, но не является главным фактором благополучия для пожилых людей.

Учёные не выявили прямой зависимости между богатством и благополучием у пенсионеров. На первые места, по мнению исследователей из Йёнчёпингеского университета, выходят такие факторы, как здоровье и равный доступ к системе здравоохранения, а также социальные контакты, в том числе и с близкими людьми, членами семьи.

Напомним, что в апреле 2017 года более половины молодёжи в экологически небезопасных регионах Кузбасса, Хакасии и Томской области боятся катастроф, депрессии и конфликтов — специалисты предложили привлечь СМИ к решению этой проблемы.