 

Власти эвакуировали людей из администрации, аэропорта и торговых центров в Красноярске

 12 сентября, 16:12
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Власти эвакуировали людей из администрации, аэропорта и торговых центров в Красноярске
Фото из группы «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте»

В Красноярске людей эвакуируют из торговых центров, здания администрации и аэропорта Емельяново из-за сообщений о минировании, узнал корреспондент Сиб.фм 12 сентября из сообщения группы «ЧП Красноярск» в соцсети «ВКонтакте».

По сообщению в группе, людей эвакуируют из торговых центров в разных районах города, зданий администрации города и аэропорта.

«По предварительным данным на 15:20 правоохранительных органов, эвакуации связаны со звонками и угрозами террористических актов. Также пишут в 15:30, что был звонок о минировании здания администрации города. Его тоже эвакуируют. В 15:40 очевидцы передают об эвакуации аэропорта Емельяново», — говорится в сообщении.

По сообщению группы «Я живу в Красноярске» в соцсети «ВКонтакте», людей эвакуировали из таких торговых центров, как «Планета», «Красноярье», «Квант», Взлётка Plaza, «Атмосфера», «Полтавский». Также эвакуировали красноярский автовокзал и магазин «Командор» на улице 78-й Добровольческой бригады.

«Поступило несколько сообщений в полицию о том, что в разных районах города обнаружены подозрительные предметы. В связи с этим полицейские проводят проверку по каждому факту», — рассказали корреспонденту Сиб.фм в пресс-службе главного управления МВД по Красноярскому краю.

О том, сколько сообщении поступило в полицию, и из каких районов города корреспонденту Сиб.фм не сообщили. 12 сентября в здании главного краевого управления пройдёт брифинг.

Напомним, что 11 сентября 2017 года неизвестный сообщил по телефону, что заминированы здания мэрии Омска, пенсионного фонда и двух школ. 12 сентября сотрудники спецслужб в Новосибирске ночью эвакуировали ночной клуб «Антигламур», гостиницу «Центральную» и автовокзал. Новосибирская полиция сообщила о том, что звонившие разыскиваются.

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