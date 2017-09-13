Депутат Госдумы считает себя причастной к делу о порче памятника Николаю II в Новосибирске
13 сентября, 17:33
Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что её запрос стал причиной возбуждения уголовного дела, связанного с повреждением памятника Николаю II и цесаревичу Алексею в Новосибирске, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения медиахолдинга РБК.
«По моему депутатскому запросу возбуждено уголовное дело по факту умышленного повреждения в городе Новосибирске памятника святого государя и цесаревича Алексея по признакам части 1 статьи 214 УК РФ („Вандализм“)», — сказала Поклонская РБК.
Издание отмечает, что в скане ответа на запрос, полученном Поклонской из МВД, отмечается, что дело было возбуждено 1 августа.
Ранее сообщалось, что 16 июля памятник Николаю II и цесаревичу Алексею поставили у южных ворот собора Александра Невского в Новосибирске. В ночь на 1 августа неизвестный прислонил приставную лестницу к памятнику и начал наносить удары по голове цесаревича топором.
Мимо проезжал экипаж Росгвардии, который застал мужчину за этим занятием. Он был тут же задержан и доставлен в отделение полиции. Личность молодого человека установлена. Им оказался 31-летний житель Новосибирска.
Напомним, 15 августа стало известно, что настоятель новосибирского собора Александра Невского протоиерей Александр Новопашин назвал провокационным высказывание мэра Анатолия Локтя по поводу установки памятника Николаю II и цесаревичу Алексею.