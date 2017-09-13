 

Двупалый ленивец родился в Новосибирском зоопарке

 13 сентября, 16:34
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Двупалый ленивец родился в Новосибирском зоопарке
Фото с сайта pixabay.com

В Новосибирском зоопарке самка двупалого ленивца впервые обзавелась потомством; специалисты пока не определили пол малыша, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения пресс-службы зоопарка.

Самка двупалого ленивца Милена поступила в новосибирский зоопарк из Екатеринбурга в мае 2017 года, будучи уже беременной. По сообщению пресс-службы, в первые дни после родов её поведение резко изменилось. Она никого не подпускала к детёнышу и сердилась, когда работники зоопарка заходили к ним в вольер. Со временем Милена успокоилась, убедившись, что они в безопасности.

Первые недели своей жизни малыш провёл на маме, крепко держась за её шерсть. Он уже делает первые попытки самостоятельных шагов, то есть отцепляется от матери и ненадолго переползает на ветку. Но большую часть времени он всё-таки проводит с мамой.

«Крошка-ленивец уже активно ест взрослую пищу. Милена делится с ним сочными фруктами. Пол детёныша пока не определён, это будет сделано позже», — говорится в сообщении.

Напомним, что в августе 2017 года сурикаты в красноярском зопарке стали родителями.

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