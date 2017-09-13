 

Эвакуации из-за ложных сообщений о минированиях продолжились в Кемерове и Чите

 13 сентября, 15:58
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Эвакуации из-за ложных сообщений о минированиях продолжились в Кемерове и Чите
Фото из группы «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте»

В Кемерове и Чите эвакуировали образовательные учреждения, торговые центры, здания администрации города из-за ложных сообщений о минировании, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщений СМИ и в соцсетях.

Подписчики группы «Инцидент Кемерово» в соцсети «ВКонтакте» сообщили о том, что в городе эвакуировали институт культуры, торговый центр «Зимняя вишня», школы № 94, № 74, № 10 и железнодорожный вокзал.

По сообщению группы «Типичный Кемерово» в соцсети «ВКонтакте», эвакуации также прошли в торговом центре «Гринвич», поликлинике № 5 и школе № 34.

По сообщению интернет-журнала «СибДепо», эвакуации произошли по причине анонимных сообщений о заложенных бомбах. Ни одно из них не подтвердилось. Всего поступило более 10 звонков. Людей эвакуировали также из администрации города и территориального управления Ленинского района.

Издание «Забмедиа» сообщило о том, что в Чите правоохранительные органы оцепили несколько зданий, в том числе администрацию города, правительство края, школу, торговые центры, вокзал, аэропорт после анонимных сообщений о заложенных взрывных устройствах. Ни одно из сообщений не подтвердилось.

Напомним, что волна эвакуации началась 10 сентября. Среди сибирских городов эвакуации происходили в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Томске и Абакане. Также телефонной атаке подверглись Ставрополь, Уфа, Челябинск, Копейск, Брянск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Калининград, Новый Уренгой, Пермь. Ни об одном случае обнаружения взрывных устройств не известно. По предварительным данным, звонки о минировании зданий администраций, вокзалов, школ, торговых центров и других объектов поступают в Россию с территории Украины.

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