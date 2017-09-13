 

Эвакуации из-за сообщений о ложных минированиях продолжились в Томске, Иркутске и Абакане

 13 сентября, 14:11
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Эвакуации из-за сообщений о ложных минированиях продолжились в Томске, Иркутске и Абакане
Фото из группы «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте»

В Иркутске и Томске эвакуированы ученики школ и техникумов, а также посетители торговых центров; в Абакане поступили ложные сообщения о бомбах в школах и здании мэрии, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщений региональных СМИ и соцсетей.

По сообщению группы «ДТП 38RUS Иркутск» в соцсети «ВКонтакте», после анонимных звонков людей эвакуировали из торговых центров «Европарк», «Ручей» и Jam молл. Также учеников школ № 23, № 22, № 3, № 11 и № 71 и техникумов: аграрного, авиационного, транспорта и строительства.

По сообщению информационного агентства «РИА Томск», очевидцы сообщают об эвакуациях в образовательных учреждениях и торговых центрах города. Людей вывели из торговых центров «Волна» и ЦУМ, школ № 40 и № 25, а также томского техникума информационных технологий.

По сообщению агенства информационных сообщений АИС, в столице республики Хакасии Абакане около полудня по местному времени людей эвакуировали из Дома правительства и мэрии города. Также учеников и сотрудников эвакуировали из нескольких городских школ.

Напомним, что волна эвакуации началась 10 сентября. Среди сибирских городов эвакуации происходили в Омске, Новосибирске, Красноярске. Также телефонной атаке подверглись Ставрополь, Уфа, Челябинск, Копейск, Брянск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Калининград, Новый Уренгой, Пермь. Ни об одном случае обнаружения взрывных устройств не известно. По предварительным данным, звонки о минировании зданий администраций, вокзалов, школ, торговых центров и других объектов поступают в Россию с территории Украины.

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