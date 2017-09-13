Губернатор Городецкий переименовал новосибирский театр музкомедии

Сцена из спектакля «12 стульев». Фото с сайта muzkom.ru

Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий подписал распоряжение о переименовании театра музыкальной комедии, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения пресс-службы регионального правительства.

Музкомедия теперь называется «Государственное автономное учреждение культуры Новосибирской области „Новосибирский музыкальный театр“».

Как пояснил министр культуры региона Игорь Решетников, переименование театра — это обоснованное и закономерное следствие его развития.

«В течение полугода театр обсуждал с новосибирцами изменение своего статуса, и оно произошло во многом по инициативе общественности: решение о переименовании было одобрено общественным советом при министерстве культуры Новосибирской области», — говорится в сообщении.

Новосибирский театр музыкальной комедии был создан в 1959 году, его основные постановки составляли классические оперетты и музыкальные комедии. Сегодня более половины спектаклей вечернего репертуара составляют современные музыкальные постановки драматической направленности, созданные на основе классических литературных произведений.

В министерстве культуры области также уточнили, что переименование учреждения не повлечёт за собой сокращение штата сотрудников.

Напомним, что в сентябре 2015 года Новосибирский оперный театр обзавёлся новыми именем, сайтом и логотипом.