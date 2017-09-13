 

Кемеровский блогер Печерский сообщил об обыске в квартире его коллеги Псковитина

 13 сентября, 12:45
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Кемеровский блогер Печерский сообщил об обыске в квартире его коллеги Псковитина
Фото со страницы Алексея Псковитина в соцсети «ВКонтакте»

Кемеровский блогер Михаил Печерский сообщил об обыске у его коллеги по видеоканалу Nemagia Алексея Псковитина — оба мужчины являются соответчиками по иску «Тинькофф банка», узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения на странице Печерского в соцсети «ВКонтакте».

Печерский вышел в Periscope и сообщил, что ему позвонил Алексей Псковитин и сказал, что «в квартиру ворвались оперативники и проводят следственные действия». Печерский попросил зрителей сохранить и продублировать запись.

«Я дозвонился до них, они только спрашивают. Основание — якобы какое-то уголовное дело. Меня только спрашивают, где я нахожусь, и всё. Лёха уже не смог подойти к телефону», — сказал Печерский.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» Олега Тинькова. За несколько дней ролик посмотрели порядка 2 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». По решению кемеровского суда Роскомнадзор запретит ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

Алексей Псковитин и Михаил Печерский являются соответчиками по иску от АО «Тинькофф банк», поданного 23 августа. В иске значится соответчиком и ООО «Развитие», сообщается на сайте Арбитражного суда Москвы.

Печерский и Псковитин попросили помощи в суде против АО «Тинькофф банк» у московского адвоката Сергея Жорина, который написал об этом в соцсети «ВКонтакте».

Сергей Жорин выражает сомнения по поводу своего участия в суде и спрашивает мнение подписчиков.

«Ко мне обратились ребята из Nemagia, просят помочь в суде с Тиньковым. Нельзя сказать, что я очень хорошо отношусь к Nemagia, тем более они критически отзывались об Эрике и даже сняли нелицеприятный обзор обо мне в ситуации с Джигурдой, — написал Жорин. — Но.... 1. Я не сторонник судов с блогерами. Считаю, нужно отвечать тем же способом. Как, например, Усманов Навальному. 2. Полагаю, что в нынешнем соотношении сторон суд Тинькова и Nemagia — не совсем честное состязание. Ребят просто укатают».

Жорин пишет, что его терзают сомнения.

«Может, помочь Nemagia в суде, а потом разорвать их в медийном пространстве?» — спрашивает он подписчиков.

Напомним, что 7 сентября Олег Тиньков начал сбор компромата на основателя «ВКонтакте» Павла Дурова, который поддержал кемеровских блогеров.

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