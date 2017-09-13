КПРФ проведёт митинг за отмену итогов выборов в Барнауле и отставку губернатора Карлина

Коммунисты объявили о кампании по отмене выборов в Барнауле и митинге с требованием отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения страницы «Красный Алтай — КПРФ на Алтае» в соцсети «ВКонтакте».

Митинг состоится 17 сентября на площади Свободы в Барнауле.

В сообщении крайкома КПРФ отмечается, что он располагает информацией о многочисленных фактах нарушений в ходе выборной кампании.

«Тысячи барнаульцев лично столкнулись с унизительной процедурой мобилизации на досрочное голосование. Учреждения и общественный транспорт города заполнила агитация партии „Единая Россия“, изготовленная за счёт бюджетных средств. Итоги выборов наглядно продемонстрировали, с каким размахом был применён административный ресурс: треть избирателей, принявших участие в выборах, проголосовали досрочно», — говорится в сообщении.

Коммунисты считают, что все эти факторы обеспечили партии власти результат в 50 % и монополию «Единой России» в барнаульской городской Думе. В то же время на муниципальных выборах в Бийске и Рубцовске, где кампания прошла относительно «чисто», «Единая Россия» получила чуть более 30 % голосов.

«При этом мы не можем согласиться с разбойничьими методами работы партии „Единая Россия“ в краевом центре. Учитывая массовые нарушения в ходе выборов в Барнауле, мы требуем отменить их итоги, привлечь к ответственности непосредственных исполнителей и организаторов многочисленных махинаций, фальсификаций, нарушений закона. Ответственность за бардак и беззаконие, в которые погрузился Барнаул, целиком и полностью лежит на краевом руководстве. Мы требуем немедленной отставки губернатора Алтайского края Александра Карлина», — говорится в сообщении.

Напомним, что российские власти планируют отправить осенью в отставку десять глав регионов, при этом несколько сибирских губернаторов могут потерять свои посты.