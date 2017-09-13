 

Орнитологи опробовали метод возрождения популяции сокола-балобана на Алтае

 13 сентября, 13:01
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Орнитологи опробовали метод возрождения популяции сокола-балобана на Алтае
Фото предоставлено пресс-службой WWF

В Южной Сибири орнитологи подсаживали птенцов из московского питомника в гнёзда к диким балобанам; в 2017 году пары успешно выкормили и вырастили троих приёмных птенцов на Алтае и семерых в других регионах, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения пресс-службы Алтае-Саянского отделения WWF.

Новый метод орнитологи использовали с мая по август 2017 года года в границах Алтае-Саянского экорегиона. В июне десять птенцов сокола-балобана в возрасте 20–30 дней прибыли на самолёте в Сибирь из московского питомника «Витасфера». Далее они отправились на Алтай и в другие регионы, где специалисты поместили птиц в заранее найденные гнезда диких соколов-балобанов.

В течение лета специалисты наблюдали за тем, как самец и самка реагируют на приёмных детей. Наблюдение велось с помощью специальных видеокамер, установленных на краю гнёзд.

В сообщение отмечается, что в районах, где пищи для птиц в дикой природе мало, в гнездо приходилось подкладывать специально подготовленную подкормку (мышей, цыплят и т. д.), иначе родители не смогли бы прокормить большую семью.

Все пары приняли приёмных птенцов и выкармливали их наравне с родными, несмотря на очевидную разницу в окраске, а иногда и в возрасте птенцов. Орнитологи планируют продолжать проект по возрождению популяции балобана.

«Используя похожую методику, в США, Великобритании, Германии и Польше восстановили популяцию сапсана; красного коршуна и тетеревятника в Англии; беркута в Шотландии», — рассказал старший координатор проектов Алтае-Саянского отделения WWF Александр Корнаухов.

По его словам, в России подобных экспериментов не проводилось. Чаще всего используют другой метод — хеккинг: птенцов кормят и растят в закрытом ящике, где они не контактируют с человеком, затем ящик открывают — и птенцы вылетают.

Напомним, что в июле 2017 года омский суд вынес приговор торговцам краснокнижными соколами.

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