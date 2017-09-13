 

Разработки новосибирских учёных отправятся на Международную космическую станцию

 13 сентября, 11:43
были упомянуты
подходящие темы
Разработки новосибирских учёных отправятся на Международную космическую станцию
Фото с сайта pixabay.com

Исследователи из России, Японии, Китая, Европы обсудили планируемые исследования на Международной космической станции; экспериментальные разработки новосибирских учёных отправятся на МКС, но не ранее чем через пять лет, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения издания «Наука в Сибири».

По сообщению издания, доставка одного килограмма груза за пределы планеты стоит около 30 тысяч евро. На подготовку экспериментов перед запуском может уйти от пяти до 10 лет, разработки сибирских учёных отправятся на Международную космическую станцию только после этого.

«До 2024 года на МКС планируется провести столько экспериментов, сколько и за предыдущие 20 лет, — рассказывает заместитель директора ФГБУ „Объединённый институт высоких температур РАН“ академик Эдуард Сон. — Программа уже расписана вплоть до этого времени. Существует несколько направлений работы — астрофизических, биологических, медицинских и ряда других».

Несколько экспериментальных стендов уже созданы на основе разработок новосибирских учёных, например работа по исследованию теплообмена. Техника и электроника быстро развиваются: тепловыделение компьютерных чипов возрастает, поэтому требуется усовершенствование системы охлаждения. Технологии отвода теплоты применяются в разработках мобильных телефонов. На Земле эти процессы исследованы хорошо, в отличие от условий в космосе.

«Мы уже отвели рекордный тепловой поток с поверхности компьютерного чипа — больше 1 киловатта с квадратного сантиметра, — поясняет старший научный сотрудник Института теплофизики СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Зайцев. — Это новый метод: с помощью тонкой плёнки жидкости, которую ещё и утончает действие газа. В результате она интенсивно испаряется, и уходит большое количества тепла. Сейчас идёт работа над реализацией данного способа на практике: пока основная задача — уменьшить массогабаритные характеристики устройства».

ИТ СО РАН планирует принять участие в трёх проектах. Первый затрагивает проблемы испарения в контактной линии — небольшой области между твёрдой поверхностью и жидкостью длиной всего в несколько микрон. Исследование, которое изучает вопросы конденсации, трансформации пара в жидкость, необходимого для условий микрогравитации. А также проект по изучению кипения в микро- и мини-каналах: это наиболее интенсивный процесс теплообмена, который используется в системах охлаждения электроники на орбите.

Напомним, что в сентябре 2017 года работающие на Байконуре американцы для тестов на наркотики выбрали врачей из Томска.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме
 5 сентября, 13:03 • статья

Денег нет, но вы учёный

Юный гений в науку пошёл. Полезную тему в науке нашёл. В лучших журналах о ней рассказал. Теперь им правит грантовый бал.
 29 августа, 13:39 • интервью

Мышиных дел мастер

Какие генетические исследования перспективны и почему оптимально делать их на мышах.
 21 августа, 14:24 • репортаж

Колыбель малой авиации

Как создавался цельнокомпозитный самолёт и почему будущее авиации — именно за такими технологиями.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    