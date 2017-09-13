Разработки новосибирских учёных отправятся на Международную космическую станцию

Исследователи из России, Японии, Китая, Европы обсудили планируемые исследования на Международной космической станции; экспериментальные разработки новосибирских учёных отправятся на МКС, но не ранее чем через пять лет, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения издания «Наука в Сибири».

По сообщению издания, доставка одного килограмма груза за пределы планеты стоит около 30 тысяч евро. На подготовку экспериментов перед запуском может уйти от пяти до 10 лет, разработки сибирских учёных отправятся на Международную космическую станцию только после этого.

«До 2024 года на МКС планируется провести столько экспериментов, сколько и за предыдущие 20 лет, — рассказывает заместитель директора ФГБУ „Объединённый институт высоких температур РАН“ академик Эдуард Сон. — Программа уже расписана вплоть до этого времени. Существует несколько направлений работы — астрофизических, биологических, медицинских и ряда других».

Несколько экспериментальных стендов уже созданы на основе разработок новосибирских учёных, например работа по исследованию теплообмена. Техника и электроника быстро развиваются: тепловыделение компьютерных чипов возрастает, поэтому требуется усовершенствование системы охлаждения. Технологии отвода теплоты применяются в разработках мобильных телефонов. На Земле эти процессы исследованы хорошо, в отличие от условий в космосе.

«Мы уже отвели рекордный тепловой поток с поверхности компьютерного чипа — больше 1 киловатта с квадратного сантиметра, — поясняет старший научный сотрудник Института теплофизики СО РАН кандидат физико-математических наук Дмитрий Зайцев. — Это новый метод: с помощью тонкой плёнки жидкости, которую ещё и утончает действие газа. В результате она интенсивно испаряется, и уходит большое количества тепла. Сейчас идёт работа над реализацией данного способа на практике: пока основная задача — уменьшить массогабаритные характеристики устройства».

ИТ СО РАН планирует принять участие в трёх проектах. Первый затрагивает проблемы испарения в контактной линии — небольшой области между твёрдой поверхностью и жидкостью длиной всего в несколько микрон. Исследование, которое изучает вопросы конденсации, трансформации пара в жидкость, необходимого для условий микрогравитации. А также проект по изучению кипения в микро- и мини-каналах: это наиболее интенсивный процесс теплообмена, который используется в системах охлаждения электроники на орбите.

Напомним, что в сентябре 2017 года работающие на Байконуре американцы для тестов на наркотики выбрали врачей из Томска.