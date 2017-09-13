Томский депутат Госдумы скончалась от онкологического заболевания

Депутат Госдумы РФ Ирина Евтушенко, представлявшая в парламенте Томскую и Кемеровускую области, а также Республику Алтай и Алтайский край, скончалась в Москве на 61-м году жизни, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения на сайте Сибирского медуниверситета, где Евтушенко заведовала кафедрой акушерства и гинекологии.

Как уточняет ТАСС, причиной смерти депутата стало онкологическое заболевание. Лечение Евтушенко проходила в Центральной клинической больнице Управления делами президента РФ. В администрации Томской области сообщили, что родственники покойной выразили желание похоронить её в Томске, где она прожила большую часть жизни, переехав туда из Казахстана после окончания школы. Дата похорон станет известна позднее.

На сайте СибГМУ отмечается, что с 1998 года Ирина Евтушенко являлась председателем Томского общества акушеров-гинекологов. Под её руководством коллективом кафедры акушерства и гинекологии медуниверситета и врачами гинекологической клиники были разработаны и внедрены эндоскопические методы диагностики и лечения гинекологических заболеваний. В 2011 году Евтушенко стала научным руководителем открытого в Томске областного перинатального центра, с января 2015 до избрания депутатом от «Единой России» была главным врачом центра.

Стоит отметить, что на 13 сентября намечено первое пленарное заседание осенней сессии Госдумы. Предполагалось, что оно должно открыться выступлением спикера Вячеслава Володина, который назовёт приоритеты работы в новом парламентском году.

Напомним, 11 сентября в единый день голосования в Бурятии на глазах у избирателей скончался член избиркома.