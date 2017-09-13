Учительница иностранных языков продавала наркотики под Новосибирском

Новосибирская прокуратура обвинила бывшую учительницу иностранных языков в сбыте наркотиков через интернет в крупном размере, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения пресс-службы региональной прокуратуры.

В полицию поступила информация о преступной группе, занимающейся сбытом наркотических средств синтетического происхождения на территории Новосибирской области.



Следствием установлено, что представляющееся в сети Интернет лицо под никнеймом «Богдан» осуществляло общее руководство деятельностью преступной группы, «Змей» и «Алиса» выполняли функции операторов. Они получали от «Богдана» информацию о времени и местах сбытов наркотиков, реквизиты счетов Киви, передавали её покупателям наркотиков, вели бухгалтерию, ежедневно отчитывались о количестве сбытых наркотиков.

«Женщина в этой группе выполняла роль „закладчика“. Она была задержана в ходе проведения оперативно-розыскного мероприятия „наблюдение“ сотрудниками правоохранительных органов в мае 2017 года в посёлке Краснообск Новосибирской области», — говорится в сообщении.

В ходе её личного досмотра были обнаружены и изъяты 53 свёртка с наркотическим средством и мобильный телефон. В изъятом у обвиняемой мобильном телефоне содержались адреса семи «тайников-закладок» с наркотическими средствами, сделанными ею ранее в посёлке Краснообск. Кроме того, наркотики были изъяты по месту её жительства.

Всего из незаконного оборота сотрудниками полиции изъято почти 40 граммов наркотика.

«Как пояснила сама обвиняемая, преступление совершила „от большой нужды“: она не могла устроиться на работу, ей не хватало денег на проживание, у неё были большие долги от предпринимательской деятельности», — говорится в сообщении.

На протяжении длительного времени она пыталась зарабатывать деньги легальным путём. Организовала ИП по продвижению рекламы в интернете, открыла строительную компанию, но через какое-то время обанкротилась.

В отношении 44-летней женщины утверждено обвинительное заключение по уголовному делу. Она обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пункту «г» части 4 статьи 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотических средств, совершённый с использованием информационно-телекоммуникационной сети Интернет, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере»).

Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

После задержания женщина не отрицала своей вины, дала подробные показания. Уголовное дело по существу рассмотрит Новосибирский районный суд.

Напомним, в феврале 2016 года стало известно, что адвокат из Красноярска стала продавать наркотики после того, как вышла замуж.