 

Заведующая детсадом в Новосибирской области призналась в мошеннической схеме

 13 сентября, 14:40
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Заведующая детсадом в Новосибирской области призналась в мошеннической схеме
Фото с сайта globallookpress.com

В Кочковском районе Новосибирской области перед судом предстанет заведующая местным детским садом «Ромашка», которая обвиняется в присвоении 94 тысяч рублей с помощью мошеннической схемы фиктивного трудоустройства своих знакомых, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения областной прокуратуры.

В уголовном деле четыре эпизода; по версии следствия, с 2011 по 2016 годы женщина фиктивно устраивала на работу в возглавляемое ею учреждение своих знакомых — они занимали должности временно отсутствующих работников. Собственноручно заведующая составляла и утверждала заведомо подложные табели учёта рабочего времени и расчёта заработной платы этих лиц. Зарплата затем перечислялась лжеработникам, а они возвращали деньги заведующей.

Женщина обвиняется по части 3 статьи 160 УК РФ «Присвоение с использованием служебного положения». Максимальная санкция статьи — шесть лет лишения свободы. Вину в совершённом преступлении обвиняемая признала в полном объёме. С утверждённым прокуратурой обвинительным заключением дело передано в суд.

Напомним, в Кузбассе директор Дома культуры города Осинники пойдёт под суд за то, что выписывал подчинённым премии, а затем забирал деньги под предлогом необходимости трат на ремонт здания.

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