Житель Бийска поднял «Газель» на пятый этаж, чтобы поздравить девушку

В городе Бийске Алтайского края мужчина с помощью крана поднял автомобиль марки «Газель» на уровень пятого этажа, чтобы поздравить девушку с днём рождения, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения на YouTube-канале «Бийского телевидения».

Мужчина подарил имениннице цветы, конфеты и духи через окно, находящееся на пятом этаже. Сам он в это время находился в автомобиле.

В 7:30 жителей одного из домов по улице Ленинградской в городе Бийске разбудили шум и музыка. Грузовой кран поднимал на пятый этаж автомобиль марки «Газель» с мужчиной внутри. Соседи вызвали полицию.

Свой поступок мужчина объяснил так: «На улице шёл дождь, зонта не было, мокнуть не хотелось». Он планирует сделать девушке предложение после того, как помирится с её родителями.

Напомним, что в августе 2017 года умельцы из Новосибирска превратили автомобиль «Ока» в корзину воздушного шара.