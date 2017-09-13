Житель Кузбасса обокрал магазин, чтобы подготовиться к тюрьме

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области мужчина ожидал, что ему вынесут приговор в виде лишения свободы, и ограбил магазин, чтобы подготовиться к жизни в тюрьме, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась хозяйка магазина. Женщина рассказала, что ночью в её магазин через окно кто-то проник и похитил товар на сумму около 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что в настоящее время является фигурантом уголовного дела и готовится к вынесению приговора. Полагая, что ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, фигурант проник в торговую точку, где запасся туалетными принадлежностями и одеждой», — говорится в сообщении.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года вооружённые шариковой ручкой мужчины ограбили сауну в Новосибирске.