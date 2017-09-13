 

Житель Кузбасса обокрал магазин, чтобы подготовиться к тюрьме

 13 сентября, 12:33
подходящие темы
Житель Кузбасса обокрал магазин, чтобы подготовиться к тюрьме
Фото с сайта pixabay.com

В городе Анжеро-Судженске Кемеровской области мужчина ожидал, что ему вынесут приговор в виде лишения свободы, и ограбил магазин, чтобы подготовиться к жизни в тюрьме, узнал корреспондент Сиб.фм 13 сентября из сообщения регионального управления МВД.

В дежурную часть полиции обратилась хозяйка магазина. Женщина рассказала, что ночью в её магазин через окно кто-то проник и похитил товар на сумму около 15 тысяч рублей. Сотрудники полиции задержали подозреваемого.

«Им оказался ранее неоднократно судимый 23-летний местный житель. Злоумышленник пояснил, что в настоящее время является фигурантом уголовного дела и готовится к вынесению приговора. Полагая, что ему будет назначено наказание в виде лишения свободы, фигурант проник в торговую точку, где запасся туалетными принадлежностями и одеждой», — говорится в сообщении.

В полиции решается вопрос о возбуждении уголовного дела по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ («Кража»). Максимальное наказание по этой статье — пять лет лишения свободы.

Напомним, что в августе 2017 года вооружённые шариковой ручкой мужчины ограбили сауну в Новосибирске.

ВКонтакте
G+
OK
  
новости по теме
публикации по теме

Эта сволочь была недовольна, что имеет государем ангела

 8 августа, 12:10 • колонка
Юрий Юдин
сочинитель
 26 июня, 10:21 • статья

Шведский стол для сибирских зеков

«Русь сидящая» — о том, почему новосибирская колония заказывает за счёт государства целую посевную кампанию, и во сколько обходится стране питание одного рецидивиста.
 2 июня, 16:32 • репортаж

Родительский день общего режима

Родительский день — это когда мамы приезжают к детям в лагерь. А когда дети — в колонию к мамам? Репортаж Сиб.фм о том, как день защиты детей прошёл в женской колонии № 9.
самое популярное
 11 сентября, 07:01 • новость

Житель Новосибирска предложил на «Авито» редчайшую монету в обмен на недвижимость

Монета, известная в нумизматических кругах как «Анна с цепью», появилась на новосибирском «Авито» — цена раритета составила 15 млн рублей.
 4 сентября, 16:04 • новость

Первые осенние заморозки придут в Новосибирскую область — синоптики

В Новосибирской области ожидаются заморозки в первую неделю сентября, вероятны дожди.
 6 сентября, 07:00 • короче

Короче: пакет услуг Yota

Короткие ясные ответы от компании Yota на актуальные вопросы: как не переплачивать за услуги мобильной связи и мобильный интернет.
 11 сентября, 18:42 • новость

Несколько сибирских губернаторов могут уйти в отставку осенью — политолог

Порядка десяти российских губернаторов могут потерять должности в ближайшее время, сообщил РБК со ссылкой на источник в Кремле, в группу риска входят и некоторые главы сибирских регионов — в их числе новосибирский губернатор Владимир Городецкий
 31 августа, 09:01 • новость

Прилетевшие в Новосибирск пассажиры оказались заперты внутри телетрапа в Толмачёво

Пассажиры рейса 173 Москва — Новосибирск вышли из самолёта и оказались заперты внутри телескопического трапа; им пришлось самостоятельно проникать в здание аэропорта, где их ждала следующая закрытая дверь.
 6 сентября, 14:56 • новость

Новосибирский суд велел родителям убийцы Залесовой выплачивать компенсацию самим

В Новосибирске суд отказал родителям Марка Конькова, убившего 16-летнюю Карину Залесову, в том, чтобы с них сняли финансовые обязательства перед семьёй девочки.
присоединяйтесь!
    