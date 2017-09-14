Десять тысяч жителей Новосибирска пробежали по центру города вместе с «Европой Плюс»

Сибирский фестиваль бега, главным информационным спонсором которого вот уже несколько лет выступает «Европа Плюс Новосибирск», собрал в центре Новосибирска около 10 тысяч любителей бега, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения пресс-службы радиостанции.

Фестиваль проходит ежегодно, начиная с 2001 года. К участию в нём допускаются как профессиональные спортсмены, так и любители любого возраста и различной физической подготовки. Самыми юными участниками в этом году стали малыши от полугода до девяти месяцев, соревновавшиеся в «Чемпионате ползунков».

Основным мероприятием фестиваля по традиции стал полумарафон Александра Раевича — соревнование профессиональных спортсменов на стайерской дистанции. В этом году полумарафон проходил в юбилейный, двадцатый раз, поэтому и количество решившихся пробежать его стало рекордным — 1 500 бегунов.

На спортивный азарт любителей бега не повлияла даже дождливая погода, а за хорошее настроение гостей мероприятия отвечал ведущий «Европы Плюс Новосибирск» Влад Смирнов. Среди участников фестиваля он разыграл подарки от партнёров: новосибирского автосалона премиум-класса «Ярс-Моторс», Фабрики мороженого «Гроспирон» и сети фитнес-клубов «X-Fit».

Напомним, в течение августа «Европа Плюс Новосибирск» дарила велосипеды самым внимательным слушателям.