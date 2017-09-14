 

Двухдневный фестиваль в честь рок-певицы Янки Дягилевой пройдёт в Новосибирске

 14 сентября, 07:59
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Двухдневный фестиваль в честь рок-певицы Янки Дягилевой пройдёт в Новосибирске
Фото предоставлено организаторами

22 и 23 сентября в Новосибирске пройдёт музыкально-поэтический фестиваль «Янкин День» — в честь Янки Дягилевой, на её родине прозвучат песни сибирского андеграунда, узнал 14 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения в группе «ЯНКИН ДЕНЬ 2017 Новосибирск» в соцсети «ВКонтакте».

Фестиваль «Янкин День» будет проходить уже в пятый раз. В этом году он пройдёт в арт-кафе «Агарта», организаторы заявили участие музыкантов из Новосибирска, Барнаула, Кемерова и Москвы.

На фестивале выступят такие группы, как «Странные Дни» (Новосибирск), «Восстановительная Сила» (Омск), «Неисчерпаемый запас» (Барнаул), «Застава» (Москва) и другие, а также сольные исполнители. Они споют песни ушедших кумиров подполья (Лукич, Сват, Кузя), Янкины песни и свои произведения.

Помимо песен в честь Янки Дягилевой будут звучать стихи. За литературную часть отвечает поэт, член Новосибирского отделения союза писателей России Андрей Ложкин.

«Я считаю её поэтом помимо всего прочего, под таким углом её мало кто рассматривает, — рассказал Ложкин. — Меня впервые пригласили в прошлом году, как автора, чьё творчество созвучно Янкиному. Мне дорог этот фестиваль тем, что у него есть будущее».

Творчество Янки Дягилевой близко не только свидетелям становления группы «Гражданская оборона», но и современной молодёжи.

«Как ни странно, молодёжь знает, кто такая Янка Дягилева, — поделился Андрей Ложкин. — К нам приходят совсем юные почитатели её творчества, в возрасте 13-14 лет. Например, наша участница, юная поэтесса Полина Дубкова. Столько времени прошло, а они взяли и нашли её, откуда-то вытащили эту музыку».

Напомним, в 2016 году в Новосибирске прошёл фестиваль в честь 50-летия Янки Дягилевой.

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