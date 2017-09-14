 

«Исламское государство» причастно к звонкам о минировании в сибирских городах — СМИ

 14 сентября, 19:19
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«Исламское государство» причастно к звонкам о минировании в сибирских городах &mdash; СМИ
Фото с сайта globallookpress.com

Террористическая группировка «Исламское государство» (запрещённая в России) причастна к волне звонков о минировании зданий в городах России, в том числе Сибири, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения РИА «Новости».

Агентство ссылается на источник в правоохранительных органах, ни одно из сообщений не подтвердилось, все звонившие будут объявлены в международный розыск.

«Расследование затрудняется тем, что организаторы и исполнители преступной деятельности активно используют шифрованную переписку в мессенджерах и IP-телефонию. Проведение оперативно-разыскных и следственных действий продолжается», — сказал источник.

Всего за два дня по всей стране из-за звонков с угрозами эвакуировали свыше 130 тысяч человек с более чем 420 объектов. Ни одно из сообщений не подтвердилось. По предварительным данным, основная часть анонимных звонков исходила с территории Украины.

Ранее сообщалось, что волна эвакуации началась 10 сентября. Среди сибирских городов эвакуации происходили в Омске, Новосибирске, Красноярске, Иркутске, Томске, Абакане, Чите и Кемерове. Также телефонной атаке подверглись Ставрополь, Уфа, Челябинск, Копейск, Брянск, Екатеринбург, Южно-Сахалинск, Магадан, Владивосток, Калининград, Новый Уренгой, Пермь, Москва. Ни об одном случае обнаружения взрывных устройств не известно.

Напомним, 14 сентября лидер христианской организации связал эвакуации в Сибири с прокатом фильма «Матильда» режиссёра Алексея Учителя.

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