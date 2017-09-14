 

ЮНЕСКО рекомендовало России создать систему мониторинга Байкала

 14 сентября, 16:42
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ЮНЕСКО рекомендовало России создать систему мониторинга Байкала
Фото с сайта globallookpress.com

Международное сообщество требует отчёт по состоянию сохранности объекта Всемирного природного наследия — озера Байкал, узнал 14 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения информационного агентства ТАСС.

Всемирная организация ЮНЕСКО обеспокоена будущим Байкала, она просит предоставить актуальную информацию о состоянии озера, а также о планах относительно закрытого в 2013 году целлюлозно-бумажного комбината.

«ЮНЕСКО отмечает сообщения об изменениях в экосистеме Байкала, в том числе о цветении водорослей и снижении запасов рыбы, — цитирует ТАСС доклад ЮНЕСКО. — И вновь обращается к России с просьбой разработать систему экологического мониторинга на всей территории с целью выявления масштабов и причин таких изменений».

Организация просит Россию предоставить данные мониторинга озера Байкал до 1 февраля 2018 года. Кроме того, она запросила оценку экологической безопасности особых экономических зон (ОЭЗ), расположенных на берегу Байкала. Имеются в виду туристические зоны «Ворота Байкала» в Иркутской области и «Байкальская гавань» в Бурятии.

Помимо прочего, учёные обеспокоены планами строительства Монголией ГЭС на реке Селенге, воды которой впадают в Байкал. Специалисты ЮНЕСКО рекомендуют провести дополнительные исследования перед началом строительства.

Напомним, в конце августа озеро Байкал стало самым популярным туристическим местом России из списка ЮНЕСКО.

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