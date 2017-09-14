 

Переехавшие в Красноярск мигранты первыми в Сибири принесли присягу гражданина РФ

 14 сентября, 17:50
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Переехавшие в Красноярск мигранты первыми в Сибири принесли присягу гражданина РФ
Фото с сайта 24.мвд.рф

Десять иностранцев, иммигрировавших в Россию и поселившихся в Красноярске, первыми в Сибири произнесли присягу гражданина РФ при получении российских паспортов, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения регионального ГУ МВД.

Закон об обязательном принесении присяги мигрантами, получающими гражданство РФ, был инициирован в апреле после теракта в петербургском метро. Как поясняли тогда авторы законопроекта, человек, который стал исполнителем теракта, был иностранцем, получившим российское гражданство, поэтому новый закон предполагает, что лицо, совершившее террористическое преступление, может быть лишено гражданства, поскольку нарушит данную им клятву. Нововведение вступило в силу с сентября.

Произносящий присягу иностранец клянётся соблюдать Конституцию и законодательство РФ, а также права и свободы её граждан, исполнять обязанности гражданина на благо государства и общества, защищать свободу и независимость страны, быть верным ей, уважать её культуру, историю и традиции.

Участникам церемонии принесения присяги в Красноярске сотрудники полиции выдали цветы и книги по истории России.

Напомним, в 2016 году в Красноярске открылся самый крупный в Сибири центр социальной адаптации и интеграции мигрантов.

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