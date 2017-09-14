Красноярские полицейские ищут очередного педофила после поимки насильника с косичкой

Красноярские правоохранители объявили в розыск очередного мужчину, подозреваемого в изнасиловании ребёнка — накануне был задержан педофил, чьими жертвами стали 12 девочек, узнал 14 сентября корреспондент Сиб.фм из сообщения пресс-службы следственного комитета Красноярского края.

Неизвестный мужчина изнасиловал 10-летнюю девочку в подъезде, инцидент произошёл в Красноярске 11 сентября. Школьница возвращалась с занятий к бабушке, она вошла в подъезд и начала подниматься по лестнице, когда её догнал стоявший у подъезда молодой человек и совершил изнасилование. Жертва описывает насильника как мужчину, одетого в клетчатую тёмно-зелёную рубашку, тёмные джинсы, в очках с прямоугольными линзами.

У правоохранителей есть запись с камеры видеонаблюдения, на которой видно, как мужчина входит в подъезд. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления, предусмотренного пунктом «б» части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»).

13 сентября правоохранителям удалось задержать в Красноярске другого насильника — «педофила с косичкой».

По версии следствия, он совершал насильственные действия сексуального характера в отношении учениц техникумов и лицеев. Действовал по одной и той же схеме: подъезжал к девушкам на машине и предлагал им деньги за уборку квартиры или офиса. Однако по приезде на место «подработки» он совершал в отношении девушек сексуальное насилие, после чего отпускал. Некоторых жертв он шантажировал видеозаписями, принуждая к повторным встречам.

По сообщению издания «Комсомольская правда», особой приметой мужчины были длинные волосы, собранные в хвост.

Для его задержания были привлечены бойцы Росгвардии, так как в марте 2017 года подозреваемый оказал сотруднику полиции активное сопротивление и смог сбежать. Для того чтобы избежать правосудия, он даже изменил внешность: отрастил усы, бороду и сменил причёску.

Мужчине предъявлено обвинение в совершении 12 эпизодов преступлений против половой неприкосновенности несовершеннолетних. Правоохранители наложили арест на имущество подозреваемого в счёт обеспечения исков потерпевших, на данный момент с задержанным работает следователь.

Напомним, в августе красноярские следователи объявили в розыск насильника восьмилетней девочки.