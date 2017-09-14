 

Мэрия определила дату начала отопительного сезона в Новосибирске

 14 сентября, 18:29
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Мэрия определила дату начала отопительного сезона в Новосибирске
Фото с сайта globallookpress.com

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть подписал постановление о начале отопительного сезона в городе 18 сентября, разворот тепловой системы пройдёт в два этапа, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения пресс-службы мэрии.

В своём решении власти города опираются на прогноз Новосибирского гидрометцентра.

«Город готов к подаче тепла, исходя из этого, я подписываю постановление о начале отопительного сезона с 18 сентября, учитывая температурный режим и обращения горожан», — сказал Локоть на заседании городского штаба по подготовке к отопительному периоду 2017-2018 годов.

Пресс-служба приводит прогноз синоптиков, с 18 сентября в Новосибирске начинается резкое похолодание, с 19 сентября среднесуточная температура станет ниже +8 ˚С. В связи с этим принято решение о начале разворота системы теплоснабжения города.

В соответствии с постановлением мэрии, подача теплоносителя в системы отопления жилищного фонда и учреждений муниципальной бюджетной сферы пройдёт в два этапа. Первый — это разворот городской системы теплоснабжения (заполнение внутриквартальных теплосетей, включение в работу оборудования ПНС, ЦТП и т.д.), второй этап — подача теплоносителя во внутридомовые системы отопления (подключение объектов теплопотребления).

С 18 сентября энергетики обеспечат техническую возможность подключения объектов здравоохранения и детских учреждений с круглосуточным пребыванием детей, детских дошкольных учреждений, с 20 сентября приступят к подключению объектов жилищного фонда, муниципальной бюджетной сферы, общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, организаций высшего образования.

Запуск систем отопления жилищного фонда выполняется специалистами управляющих жилищных организаций после поэтапного набора циркуляции теплоносителя.

Специалисты департамента ЭЖиКХ напоминают жителям: если ваш дом не подключён вовремя или система отопления работает с перебоями, необходимо обращаться в управляющую компанию или в единую дежурно-диспетчерскую службу мэрии по телефону 051.

В экстренных случаях (парение на улице, провалы теплотрассы и т. д.) жители могут обратиться в диспетчерские службы теплосетевых организаций.

Напомним, что потепление в Новосибирске начнётся 15 сентября и продолжится на выходных.

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