Неизвестные починили яму на дороге в Омске картошкой

В Омске неизвестные починили яму на дороге картошкой в районе улицы 50 лет Октября, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения в группе «ЧП Омск» в соцсети «ВКонтакте».

Фото появилось в соцсети 14 сентября. На нём видно, что кто-то попытался почить яму на на дороге с помощью картошки.

В сообщении говорится, что яма находится в районе дома № 118 по улице 50 лет Октября. Согласно картографическим справочникам, недалеко от этого дома расположен частный сектор.

Напомним, что в мае 2017 года дорожную яму в Омской области на 33-м километре Русско-Полянского тракта залатали матрасом. А в селе Кормиловка Омской области яму починили обломками разбитой мемориальной плиты с именами героев Великой Отечественной войны.