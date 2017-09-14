 

Новосибирские экономисты напомнили о рисках покупки биткоина

 14 сентября, 17:07
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Новосибирские экономисты напомнили о рисках покупки биткоина
Фото с сайта globallookpress.com

Специалисты новосибирского Института экономики и организации промышленного производства СО РАН считают попытки государственного регулирования и использование криминальных схем основными угрозами для покупки такой популярной криптовалюты, как биткоин, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения издания «Наука в Сибири».

Как отмечает доктор экономических наук Владимир Клисторин, биткоин на мировом рынке стал прежде всего предметом биржевой игры, участники которой стараются купить подешевле, дождаться пиковой цены и продать. Правда, при этом некоторые игроки, в том числе россияне, используют биткоин и как средство накопления, поскольку риски падения стоимости криптовалюты смягчаются тем, что выпуск каждого нового биткоина обходится дороже предыдущего. Но факторы, способные негативно полиять на курс этой валюты, есть.

«Это вполне представимые попытки государственного вмешательства (весьма характерные для России), возможное падение авторитета биткоина из-за связанных с ним киберпреступлений и применения в криминальных схемах, рывки на рынках „настоящих“ валют, а главное — появление новых, не менее массовых, но более энергоэффективных и удобных в обращении криптовалют», — полагает экономист.

Его коллега по институту кандидат экономических наук Андрей Костин прогнозирует, что из-за спекулятивного спроса на биткоины и другие конкурирующие с ним криптовалюты, этот рынок рано или поздно будет перегрет.

«Судя по тому, как быстро растут цены на все виды криптовалют, эта сфера сейчас выглядит „пузырём“. Низколиквидный, молодой и набирающий популярность рынок является местом, где можно как быстро получить огромную прибыть, так и потерять всё. Это привлекает множество спекулянтов, что является одной из причин нынешнего роста популярности криптовалют. И у нас в новосибирском Академгородке есть люди, которые зарабатывают на торговле биткоинами. Но нужно всегда помнить, что такая торговля — всегда игра с отрицательной суммой. В конце концов выигрывает брокер», — предостерегает специалист.

Напомним, что в начале августа новосибирская прокуратура запретила одному из городских пабов продавать пиво за биткоины.

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