Ответственность грозит директору новосибирской оперы Кехману за спекуляцию бананами

Арбитражный суд Санкт-Петербурга продлил на три месяца конкурсное производство в ЗАО «Группа Джей эф си», чтобы привлечь к субсидиарной ответственности Владимира Кехмана, который покупал бананы по цене выше рыночной, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения «Ведомостей».

Издание сообщило со ссылкой на источник, знакомый с планами кредиторов. Конкурсный управляющий Игорь Маслов ходатайствовал о продлении конкурсного производства после решения, которое приняло собрание кредиторов. Это нужно для привлечения к субсидиарной ответственности Владимира Кехмана.

Заявление об этом в суд направил Сбербанк. Банк настаивает на привлечении Кехмана к субсидиарной ответственности на основании заключения Маслова, который обнаружил у «Группы Джей эф си» невыгодные сделки с российскими и иностранными юрлицами, в результате которых должник понёс убыток в размере около 4 млрд рублей. Сделки были совершены в 2012–2015 годах.

По данным конкурсного управляющего, должник закупал бананы по ценам выше рыночных и продавал их дешевле компаниям, близким к бывшему менеджменту «Джей эф си». Владимир Кехман был генеральным директором ЗАО «Джей эф си» до сентября 2015 года. Сбербанк утверждает, что Кехман знал обо всех сделках.

Заявитель считает, что возврат материальных благ должнику практически невозможен, так как в результате оспаривания сделок не может быть получен положительный финансовый результат.

Банкротство «Группы Джей эф си» продолжается с февраля 2012 года. Долги компании составляют 17,6 млрд рублей, кредиторы получили около 1,5 млрд рублей. Основатель компании Владимр Кехман проходит процедуру банкротства, его долги превышают 9 млрд рублей.

По сообщению издания, привлечение к субсидиарной ответственности выгодно кредиторам, потому что такие долги не подлежат списанию при процедуре личного банкротства.

Напомним, что в сентябре 2017 года стало известно о том, что Владимир Кехман останется директором новосибирского оперного театра на неопределённый срок.