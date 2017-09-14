Поднявший на пятый этаж «Газель» для любимой житель Бийска стал героем шоу «Вечерний Ургант»

В эфире программы «Вечерний Ургант» ведущие рассказали историю жителя Бийска, который поднял на пятый этаж «Газель», чтобы поздравить девушку с днём рождения, и пошутили над ним, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября, посмотрев эфир.

В эфире телешоу ведущие Дмитрий Хрусталёв и Иван Ургант рассказали об истории жителя Бийска, который утром 13 сентября поднял на кране грузовую «Газель» к окну любимой девушки на пятый этаж. Они высмеяли этот поступок.

«Ладно бы животное, „Газель“ поднял, шары. Для чего шары? Видимо, без помощи шаров газель не взлетала. Мужчина долго искал путь к сердцу своей возлюбленной. Давайте будем снисходительными. Её не радовали ни бульдозер, поставленный на экскаватор, ни танк, поставленный на попа автобуса „Икарус“. Она сказала: „Ну я же девушка, мне хочется чего-нибудь нежного, воздушного“. Так и возникла грузовая „Газель“. А где-то на другом конце Бийска люди ждут стройматериалы для ремонта. Бригада спивается. Берём на заметку», — сказал Иван Ургант.

Напомним, что в апреле 2017 года житель Кемерова уронил светофор и попал в шоу «Вечерний Ургант».