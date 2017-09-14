 

После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia

 14 сентября, 13:52
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После иска «Тинькофф банка» и обысков кемеровские блогеры испугались закрытия Nemagia
Кадр из ролика с сайта coub.com

После сообщения об обыске у Алексея Псковитина, соавтора канала Nemagia, Михаил Печерский призвал подписчиков создавать новые каналы и копировать их обзоры, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения на странице блогера в соцсети «ВКонтакте».

«Ребята, просьба создавать каналы и перезаливать наши обзоры. Есть информация, что хотят заблокировать канал. Пожалуйста, кому не сложно, создайте каналы и перезалейте все обзоры „Немагии“!», — написал Печерский.

Ранее сообщалось, что в начале августа на канале Nemagia появился ролик о «разоблачении» миллиардера Олега Тинькова. Этот ролик посмотрели более 4 млн человек. «Тинькофф банк» 24 августа подал в суд на авторов канала Nemagia за ущерб, нанесённый деловой репутации компании «недобросовестным поведением блогеров». Кемеровский суд обязал Роскомнадзор запретить ролик кемеровских блогеров об Олеге Тинькове и его «Тинькофф банке».

Адвокат Псковитина Сергей Воронин сообщил изданию Meduza, что блогеры — его доверители и что они стали фигурантами дела о клевете. Обыски в квартирах блогеров проводили оперуполномоченные управления «К», занимающегося преступлениями в сфере информации. Сотрудники управления прибыли из Москвы.

«Следователи изъяли компьютер, жесткий диск, телефон и камеру. Обыск у Алексея закончился днем. После этого прошёл обыск у Печерского», — сказал Воронин.

Адвокат уточнил, что дело связано с «Тинькофф банком» и что блогеры вступают пока в качестве свидетелей.

Ссылаясь на телеграм-канала Mash, издание сообщило, что оперативников во время обыска интересовала только информация, связанная с «Тинькофф банком», а обыск прошёл также в квартире бабушки Псковитина в Кемерове.

Видеоблогер Юрий Хованский (на его Youtube-канал подписано более трёх миллионов человек) выступил в поддержку кемеровских блогеров. Он записал ролик с ненормативной лексикой, в котором призвал снимать видео об Олеге Тинькове.

«Я призываю не оставаться безучастным к этой ситуации и писать в группы Тинькова, в „Твиттеры“ всё, что думаете об этом. Нужно как-то вообще показать, что в интернете это не проходит. Интернет тем и прекрасен, что никто не может отобрать у нас права делиться мнением друг с другом», — сказал Хованский.

Напомним, что 6 сентября Олег Тиньков решил собирать компромат на основателя соцсети «ВКонтакте» Павла Дурова за то, что он выступил в поддержку кемеровских блогеров.

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