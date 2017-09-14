Потепление придёт в Новосибирскую область на выходных

Синоптики ожидают в Новосибирской области повышение температуры воздуха в выходные дни, однако потепление могут сопровождать дожди, рассказала корреспонденту Сиб.фм 14 сентября руководитель Западно-Сибирского гидрометцентра Анна Лапчик.

Жителей Новосибирска будет ждать повышение температурного фона в ночные и дневные часы. Наиболее тёплый день будет в воскресенье, 17 сентября, температура воздуха составит +17...+23 °С. 15 и 16 сентября синоптики ожидают, что температура не поднимется выше +15...+20 °С.

«В ночь на 15-е число температура составит +3...+8 °С. 16-го числа основной температурный фон будет около +8...+13 °С, но местами по северо-западу мы ожидаем +2...+7 °С. В пятницу, 15-го числа осадки не предвидятся. Но 16-го и 17-го числа ночью по области пройдут небольшие дожди с грозами», — рассказала Анна Лапчик.

По сообщению синоптиков, днём 16 сентября в городе Новосибирске сохраняется вероятность дождей. А в воскресенье осадков не ожидается.

Напомним, что в августе 2017 года метеорологи рассказали, каким будет урожай в Новосибирской области.