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 14 сентября, 18:34
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Роспотребнадзор нашёл в каше томских кадетов долгоносика, блестянку и мучного жука
Фото с сайта mirsuhofruktov.kz

Томский Роспотребнадзор провёл проверку, в кадетском корпусе, где ученики объявили голодовку из-за опарышей в каше, и обнаружил малого мучного хрущака, блестянку бурую и долгоносика рисового, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения пресс-службы ведомства.

Специалисты Роспотребнадзора провели проверку после жалоб родителей воспитанников кадетского корпуса. Дети отказались от еды из-за того, что нашли в каше личинки насекомых.

В проверке приняли участие также специалисты-энтомологи ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Томской области». Они произвели отбор проб всех семи образцов круп, которые были на складе кадетского корпуса. На остатки круп сразу был составлен протокол ареста. Из меню воспитанников исключили эти крупы.

«В ходе лабораторных исследований выявлено, что в одной из семи проб, а именно в рисовой крупе, обнаружены жук малый мучной хрущак, блестянка бурая, долгоносик рисовый. По заключению энтомологов, заражение крупы насекомыми-вредителями произошло до её доставки в складское помещение школы-интерната», — говорится в сообщении.

Также специалисты Роспотребнадзора нашли нарушения в организации питания детей, в том числе несоблюдение технологии приготовления блюд из круп и формальное заполнение журнала готовой кулинарной продукции. Они составили протокол об административном нарушении по части 1 статьи 6.7. КоАП РФ на юридическое лицо ОГБУ Кадетская школа-интернат «Томский кадетский корпус» и по части 2 статьи 14.43. КоАП на должностное лицо общеобразовательной организации.

Напомним, что в сентябре 2017 года директор кадетского корпуса в Томске решил уволиться после голодовки детей из-за опарышей в еде.

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