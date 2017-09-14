 

Новая система оповещения о ЧС заработала в Новосибирске и области

 14 сентября, 18:47
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Новая система оповещения о ЧС заработала в Новосибирске и области
Новосибирск, фото с сайта globallookpress.com

В Новосибирской области в промышленную эксплуатацию введена новая комплексная система экстренного оповещения населения о чрезвычайных ситуациях (КСЭОН), она позволит быстрее реагировать на различного рода угрозы, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения Сибирского регионального центра МЧС.

Новая система будет вести углублённый контроль за состоянием безопасности химически опасных объектов и гидротехнических сооружений. Чтобы предупредить аварию или своевременно обнаружить возникновение ЧС, разработан и задействован комплекс технических средств, который круглосуточно будет проводить замеры химических и радиационных показателей. Контроль за уровнем воды ведётся в девяти зонах, подверженных риску подтоплений: в самом Новосибирске, в окружающем город Новосибирском районе и в Куйбышевском районе.

Для своевременного предупреждения об угрозе паводковой ситуации в нижнем бьефе реки Оби размещены два водомерных поста и построены шесть пунктов оповещения садовых обществ Первомайского и Советского районов Новосибирска. На четырёх предприятиях области и двух насосных станциях городского водоканала Новосибирска установлены специальные комплексы мониторинга определения количества выброса вредных веществ, используемых в технологических процессах.

Все сведения о состоянии безопасности объектов поступают в единые дежурно- диспетчерские службы соответствующих муниципальных образований и в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по области. Для информирования населения о ЧС будут задействованы все возможные способы экстренного оповещения: уличные извещатели, перехват телерадиовещания, СМС-рассылка и автомобили с громкоговорящей аппаратурой. По оценке спасателей, всего в зону чрезвычайного оповещения попадает 167 тысяч жителей Новосибирской области, которые проживают непосредственно рядом с потенциально опасными объектами.

Напомним, в январе 2016 года блогер Дмитрий Марголин предложил новосибирской мэрии Новосибирска каждую пятницу включать по всему городу сирены, чтобы иудеи не пропускали начала шаббата.

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