Собака принесла в бурятское село часть ноги подозреваемого в убийстве человека

В Бурятии собака принесла ступню с частью берцовой кости, которая предположительно принадлежит мужчине, убившему двух односельчан, узнал корреспондент Сиб.фм 14 сентября из сообщения пресс-службы регионального управления следственного комитета.

По сообщению пресс-службы, в селе Унэгэтэй Заиграевского района были найдены тела двух местных предпринимателей с огнестрельными ранениями. Одного из них удалось спасти. Правоохранители подозревают 49-летнего местного фермера. После преступления он скрылся на автомобиле с места преступления. На следующий день его машина была обнаружена в лесу в пяти километрах от села.

Собака с берега реки в село принесла человеческую ступню с частью берцовой кости.

«На предположительно мужских останках была обувь и носок. При этом жена разыскиваемого подозреваемого мужчины заявила, что обнаруженный фрагмент тела принадлежит её супругу», — говорится в сообщении.

Останки переданы экспертам, они проведут необходимые исследования.

«Также в ближайшее время будут собраны образцы для проведения сравнительного ДНК-исследования и идентификации обнаруженной части тела. Пока не получены результаты экспертиз, следствием будут проверяться все возможные версии происшествия, среди них версия о том, что подозреваемый мужчина мог в лесу совершить самоубийство, а его конечность попала в реку в результате деятельности животных; либо подозреваемый мужчина был убит и расчленён», — говорится в сообщении.

Также не исключается вариант, что фрагмент ноги не принадлежит подозреваемому. Уголовное дело возбуждено по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ («Убийство»). Максимальное наказание по этой статье — 20 лет лишения свободы.

По сообщению ведомства, в 2016 году у фермера с животноводческой стоянки пропали несколько баранов. Один из его пастухов указал на двух предпринимателей, которые могли быть причастны к хищению. Фермер начал предъявлять им претензии, предприниматели возместили ему ущерб.

В августе 2017 года у фермера на животноводческой стоянке сгорело зимовье. Вероятно, решив, что к пожару причастны те же двое предпринимателей, мужчина взял охотничий карабин, приехал к ним на пилораму и начал стрелять по потерпевшим.

Напомним, что в июне 2017 года человеческие ноги найдены на новосибирском пляже.