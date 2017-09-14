Власти перекроют движение в центре Новосибирска для празднования 80-летия области

16 сентября в Новосибирске состоятся праздничные мероприятия, посвящённые 80-летию образования Новосибирской области; в связи с этим будут ограничены движение и стоянка автотранспорта, узнал корреспондент 14 сентября из сообщения пресс-службы мэрии.

Ограничения коснутся центральной части Новосибирска.

В период подготовки и проведения мероприятий будет временно прекращено движение транспортных средств с 19:30 15 сентября до 5:00 17 сентября по улице Ленина на участках от площади Ленина до улице Советской, от улицы Советской до улицы Урицкого, от улицы Урицкого до Революции.

С 9 до 22 часов 16 сентября дополнительные ограничения вводятся по Красному проспекту, Октябрьской и Вокзальной магистралям, улицам Кирова, Орджоникидзе, Максима Горького, Ядринцевской, Щетинкина, Депутатской, Романова, Октябрьской, Потанинской, Коммунистической, Чаплыгина, Свердлова, Спартака, Каинской.

С 19:30 до 20:30 16 сентября ограничения вводятся по улице Серебренниковской на участке от улицы Максима Горького до Мостовой.

Кроме того, ограничена стоянка транспортных средств с применением соответствующих дорожных знаков и иных технических средств организации дорожного движения с 12 часов 10 сентября до 5 часов 17 сентября на площади Ленина в районе домов №№ 25, 27 на Красном проспекте.



С 12 часов 14 сентября до 22 часов 16 сентября — на парковке перед зданием Государственной публичной научно-технической библиотеки (улица Восход, 15); на техническом проезде со стороны улицы Кирова между сквером Государственной публичной научно-технической библиотеки (улица Восход, 15) и площадью Пименова.

С 10 до 22 часов 16 сентября — на парковке за зданием № 3 на улице Ленина (въезд с улицы Советской); на парковке у здания № 33 на улице Советской (въезд с улицы Советской).

Напомним, что 18 мая мэрия ограничила движение транспорта на шести улицах в центре Новосибирска.